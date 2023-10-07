Радимов считает, что «Сочи» превратился в неконкурентоспособную команду

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Сочи» в нынешнем сезоне.

Экс-игрок сборной России считает, что серебряные завоеванные серебряные медали в сезоне-2021/22 могли стать серьёзным трамплином, но получилось наоборот, к тому же лидеры начали стареть и не выдерживать.

«А новички, которых взяли, не помогают. Нет ни одного нападающего уровня МИР РПЛ. Очень жаль, что с ними так все происходит. Надеюсь, что они выкарабкаются. Но пока это неконкурентоспособная команда», - заявил Радимов в эфире «Матч Премьер».

«Сочи» после 11 туров замыкает турнирную таблицу.