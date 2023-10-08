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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Топ-5 подешевевших игроков чемпионата России

08 Октября 2023 • 08:02 Комментировать

В прошлой статье мы разобрали пятёрку игроков, которые заметно прибавили в своей стоимости. Но есть и антигерои. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как изменилась трансферная стоимость самых подешевевших игроков.

Пять самых подешевевших

Пятёрка самых подешевевших игроков чемпионата России выглядит следующим образом:

Квинси Промес («Спартак», Нидерланды, 31 год)

- 5 млн евро (трансферная стоимость 6 млн евро)

 

Вильмар Барриос («Зенит», Колумбия, 29 лет)

- 2 млн евро (трансферная стоимость 16 млн евро)

 

Георгий Джикия («Спартак», Россия, 29 лет)

- 1 млн евро (трансферная стоимость 6,5 млн евро)

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Даниил Уткин («Ростов», Россия, 23 года)

- 1 млн евро (трансферная стоимость 6 млн евро)


Хорхе Карраскаль («Динамо», Колумбия, 25 лет)

- 1 млн евро (трансферная стоимость 6 млн евро)

 

Два игрока из «Спартака» лишь подчёркивают сложный этап у «красно-белых». Команда под угрозой увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля, а её лидеры обороны и атаки теряют в стоимости. Кроме того, каждому из трио потерявших в цене игроков около тридцати лет. Вот и не верь после этого, что возраст не важен.

Лидер стареет

Квинси Промес возглавляет список самых подешевевших игроков чемпионата России. Нидерландский лидер «Спартака» потерял в стоимости 5 млн евро. В праймовый период атакующего игрока его трансферная стоимость не понижалась ниже 22 млн евро. А в июне 2018 года составляла рекордные 24 млн евро. В прошлом году стоимость Промеса колебалась от 9 до 12 млн евро. За 14 матчей текущего сезона в рамках Кубка и чемпионата России Квинси отметился четырьмя забитыми мячами – по два в каждом из турниров. Через три месяца Промесу исполняется 32 года, а значит, его время уходит безвозвратно.

Колумбийские парни

Не обошлось и без представителей Южной Америки и в списке пяти самых подешевевших игроков РПЛ. Два игрока из пяти в нашем списке представляют Колумбию. Долгое время трансферная стоимость Вильмара Барриоса находилась на отметке 20 млн евро. Но за 945 минут игрового времени полузащитник запомнился одной голевой передачей и одной красной карточкой. Вполне достойно падения в цене в размере 2 млн евро, которое для Барриоса происходит уже не в первый раз

Самый молодой

Даниил Уткин год назад дебютировал за сборную России в матче против национальной команды Киргизии. При этом Уткин сразу же забил гол. Прошлый сезон у воспитанника «Краснодара» выдался весьма неплохим – 3 гола, 8 голевых передач в 27 матчах РПЛ. В текущем сезоне Уткин за девять игр сумел забить лишь однажды и оформить одну голевую передачу.

Отметим, что изменения в цене в размере 1 млн евро, кроме отмеченной пятёрки игроков, удостоились также Хесус Медина, Вильсон Изидор, Фабиан Бальбуэна, Игор Вуячич и Ду Кейрос.

Топ-5 подорожавших игроков в чемпионате России

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Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Динамо Москва Георгий Джикия Хорхе Карраскаль Вильмар Барриос Квинси Промес
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