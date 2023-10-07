Аршавин: «Победой над «Сочи» «Зенит» должен начать навёрстывать упущенное»

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче между «Сочи» и «сине-бело-голубыми» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«Непривычно видеть, что кто‑то выше «Зенита». Победой над «Сочи» клуб должен оттолкнуться и начать навёрстывать упущенное и догонять «Краснодар». Побеждай сегодня, на паузу уходи», - рассказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок состоится сегодня, 7 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало матча запланировано в 14:00 по столичному времени. Текстовый онлайн-репортаж игры пройдет на Liveresult.ru.