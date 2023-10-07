«Урал» быстро отыгрался в матче с «Локомотивом»

Стартовый матч 11-го тура Премьер-лиги «Урал» - «Локомотив» получается событийным с самого начала. На пятой минуте Наир Тикнизян продрался к штрафной и прострелил, мяч в итоге оказался у Артёма Дзюбы, который пробил в цель и открыл счет. Даниэль Мишкич выполнил навес к линии вратарской, а там Сильвие Бегич перепрыгнул Евгения Морозова и головой отправил мяч в сетку. Счет стал 1:1. «Локомотив» возвращается на третье место в онлайн-таблице, «Урал» же делит пятое место, проигрывая сопернику три балла. Текстовая трансляция - на LiveResult.ru.