Вагнер Лав: «Жду победы ЦСКА над «Спартаком»

Экс-игрок московского ЦСКА Вагнер Лав дал комментарий касательно предстоящего матча «армейцев» против «Спартака» в рамках 11-го тура российского чемпионата.

«Само собой, я буду сильно болеть за ЦСКА. Дерби - это особенный матч для чемпионата. Стадионы заполнены, а болельщики ЦСКА весь матч поддерживают команду. Жду победы ЦСКА», - приводит слова бразильца «Чемпионат».

Московское дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» завтра, 8 октября. Начало поединка запланировано в 19:00 по столичному времени. В преддверии этого матча хозяева находятся на шестом месте, а гости – на седьмом.