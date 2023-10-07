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Вагнер Лав: «Жду победы ЦСКА над «Спартаком»

07 Октября 2023 • 12:23 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Вагнер Лав дал комментарий касательно предстоящего матча «армейцев» против «Спартака» в рамках 11-го тура российского чемпионата.

«Само собой, я буду сильно болеть за ЦСКА. Дерби - это особенный матч для чемпионата. Стадионы заполнены, а болельщики ЦСКА весь матч поддерживают команду. Жду победы ЦСКА», - приводит слова бразильца «Чемпионат».

Московское дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» завтра, 8 октября. Начало поединка запланировано в 19:00 по столичному времени. В преддверии этого матча хозяева находятся на шестом месте, а гости – на седьмом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Вагнер Лав
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