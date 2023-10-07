Вагнер Лав: «Никогда не забуду победу над «Спартаком» со счётом 5:1»

Экс-нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав вспомнил о разгромной победе над «Спартаком» со счетом 5:1.

«Никогда не забуду победу со счётом 5:1, когда я сделал хет-трик. Мне кажется, та встреча не только вошла в историю моей карьеры, но и осталась в памяти фанатов», - приводятся слова бразильского форварда на страницах «Чемпионата».

Напомним, что ЦСКА встретится со «Спартаком» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Дерби пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед матчем хозяева занимают шестое место, а гости – седьмое.