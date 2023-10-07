Дзюба забил «Уралу» уже на пятой минуте

В субботу стартовал 11-й тур Премьер-лиги. В Екатеринбурге играют «Урал» и «Локомотив». Нули на табло продержались менее пяти минут. Наир Тикнизян прорвался по левому краю поля и прострелил, Сильвие Бегич не лучшим образом сыграл на перехвате мяча, и в итоге голкиперу пришлось спасать свои ворота, отскочил мяч к Артёму Дзюбе, который прицельно пробил под правую штангу.

Счет стал 1:0 в пользу гостей. В случае победы «Локомотив» будет делить второе место с «Крыльями Советов» и отставать от лидера на три очка. Уральцы - восьмые. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.