Галактионов: «Стараемся показывать определенное качество игры, стремимся к стабильности»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Прокомментируйте, кто сегодня не приехал. Потому что первое, на что обращается внимание, - это отсутствие Карпукаса сегодня?

- Да, к сожалению, то повреждение, которое у него было в прошлом туре с Нижним Новгородом, мы надеялись, что он выздоровеет.

- Я знаю, что «Локомотив» сейчас набрал неплохой ход, но скептики говорят, что есть доля везения. Что можете ответить на это?

- Ничего, мы двигаемся от игры к игре, стараемся показывать определенное качество игры, иногда это получается, иногда не получается, но мы стремимся к стабильности. Главное, что мы в последних матчах добивались хорошего результата, и сегодня постараемся побеждать.

- По поводу побеждать, сегодня эксперты оценивают ваши шансы с соперником как равные. Для вас кто больше фаворит в этой встрече?

- Мы на это внимание не обращаем. Это, как вы правильно сказали, дело экспертов и тех, кто этим занимается, но мы четко понимаем, что столкнемся с хорошо организованной командой, дисциплинированной командой, которая тоже хорошо стартовала. Нам предстоит тяжелый матч, мы двигаемся дальше по турнирной таблице.

- Что конкретно разбирали при подготовке к этой встрече?

- Все нюансы, как команда действует при обороне и атаке.