Прогноз на матч «Сочи» - «Зенит» от Бубнова

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Зенитом».

«0:3. «Зенит» проиграл два матча. Если оступятся ещё и в этой встрече, то возникнут вопросы. Превосходство в классе и необходимость побеждать должны принести коллективу Семака крупную победу», - цитирует Александра Sportbox.

Матч «Сочи» - «Зенит» состоится в субботу, 7 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Подробную текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.