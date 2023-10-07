Бубнов дал точный прогноз на матч «Урал» - «Локомотив»

В матче 11-го тура чемпионата России «Урал» на домашнем стадионе примет столичный «Локомотив». Своим мнением по этой встрече поделился бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«1:2. «Железнодорожники» долго запрягали, но сейчас поднялись в тройку лидеров и не собираются останавливаться. Преимущество в нападении должно позволить москвичам забить на один гол больше», - передает слова эксперта Sportbox.

Встреча состоится на стадионе в Екатеринбурге сегодня, 7 октября. Начало запланировано в 12:00 по московскому времени.

Дзюба - в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Уралом»