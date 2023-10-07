Ганчаренко: «Очень хорошая и быстрая группа атаки у «Локомотива», есть Дзюба»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- Команда сейчас играет в чемпионате, в Кубке довольно в приличном графике. Успели ли восстановиться, и как готовились к матчу против «Локомотива»?

- В обычном графике мы готовились. Я думаю, все к нему привыкли, все делают какую-то ротацию для того, чтобы распределить силы. Все имеют длинную скамейку, и мы, и «Локомотив», поэтому то, что было там в предыдущем матче, не имеет никакого значения. Сегодня мы в состоянии боевой готовности.

- Что-то конкретное разбирали при подготовке к «железнодорожникам»?

- Конечно, у каждой команды есть какие-то свои нюансы. Понятно, что очень хорошая и быстрая группа атаки у «Локомотива», есть Дзюба, который в любой момент может создать какие-то неприятности, но масса моментов, которые надо учитывать.

- Андрей Егорычев сегодня не сыграет из-за того, что получил красную карточку. Насколько его потеря серьезная для «Урала»?

- Конечно, серьезная, но тем не менее, когда человек по какой-то причине снимается с игры, то нет смысла о нем говорить, нужно сосредоточиться на тех, кто в раздевалке.

- Не могу не спросить по поводу пары Шеттине - Эрик Бикфалви. Они в прошлом матче впервые сыграли вдвоем в два нападающих. Остались ли вы довольны, будут ли они сегодня точно так же действовать?

- Тут скорее то, что у них нет никаких болячек, они готовы играть и играть много, поэтому они сегодня в старте.