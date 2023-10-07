Ганчаренко назвал сильные стороны «Локомотива»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о предстоящем поединке 11-го тура Премьер-лиги против московского «Локомотива».

«У каждой команды есть свои нюансы. У «Локомотива» очень хорошая и быстрая группа атаки, есть Дзюба, который может создать неприятности. Есть масса моментов, которые нужно учитывать», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Матч между «Уралом» и «Локомотивом» состоится на стадионе в Екатеринбурге сегодня, 7 октября. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.