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Ганчаренко назвал сильные стороны «Локомотива»

07 Октября 2023 • 11:38 Комментировать

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о предстоящем поединке 11-го тура Премьер-лиги против московского «Локомотива».

«У каждой команды есть свои нюансы. У «Локомотива» очень хорошая и быстрая группа атаки, есть Дзюба, который может создать неприятности. Есть масса моментов, которые нужно учитывать», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Матч между «Уралом» и «Локомотивом» состоится на стадионе в Екатеринбурге сегодня, 7 октября. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Виктор Ганчаренко
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