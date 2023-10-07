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Мостовой рассказал, как относится к трансферу Бакаева в ОАЭ

07 Октября 2023 • 11:32 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о переезде российского полузащитника Зелимхана Бакаева в ОАЭ. Игрок перебрался из «Зенита» в «Аль-Вахду» на правах аренды до конца сезона.

«Если Неймар, Роналду и многие другие выбирают такие чемпионаты, то чего думать? Правильно сделал, что поехал. Заработай и потом отдыхай. Я его полностью поддерживаю», - передает слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что Зелимхан перешел в «Аль-Вахду» в середине прошлого месяца. Срок арендного соглашения между сторонами рассчитан до конца июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Аль-Вахда Зелимхан Бакаев
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