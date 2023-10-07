Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на предложение играть юниорским российским командам под нейтральным флагом.

«Надо ехать, иначе мы рискуем потерять целое футбольное поколение. В ближайшее время вряд ли россияне будут выступать под своим флагом, так что надо ехать и получать международный опыт и сопоставлять себя с другими молодыми футболистами», - сказал Булыкин.

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