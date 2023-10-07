Дркушич готов сыграть против «Зенита»

Защитник Ваня Дркушич может помочь «Сочи» в поединке 11-го тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

Как стало известно журналистам «РБ Спорта», сам футболист готов принять участие в игре, но окончательное решение будет за медицинским штабом команды. Напомним, что защитник травмировался в поединке восьмого тура Премьер-лиги против московского «Спартака» (0:1).

В текущем сезоне Премьер-лиги словенец провел восемь поединков и забил один гол.

Матч между «Сочи» и «Зенитом» состоится сегодня, 7 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.