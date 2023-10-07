Дзюба - в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Уралом»

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом». Тренерские штабы назвали стартовые составы команд на предстоящую встречу.
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Юшин, Бикфалви, Шеттине.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Фассон, Морозов, Самошников, Сильянов, Тикнизян, Баринов, Марадишвили, Миранчук, Дзюба.
В преддверии матча хозяева располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, а «железнодорожники» занимают третье место.
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