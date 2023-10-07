Радимов выбрал фаворита в матче «Урал» - «Локомотив»

Бывший футболист петербургского «Зенита», а в настоящий момент тренер Владислав Радимов поделился ожиданиями от поединка 11-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Локомотивом».

«Урал» тут фаворит. Хотя раскрываться против «Локо» не так просто: быстрые ребята могут в ответ и наказать. Но у «Локомотива» всё очень плохо в центре обороны, нет совсем хороших центральных защитников», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Встреча состоится на стадионе в Екатеринбурге сегодня, 7 октября. Начало противостояния запланировано в 12:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.