Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» отреагировал на предложение играть юниорским российским командам под нейтральным флагом.

«Наши дети должны играть в любом случае. Их гражданство не должно играть никакой роли! Неважно - волнует их политика или нет. Дети всегда должны развиваться и создавать некоторый благоприятный фон для движения всего футбола в сторону развития.

Если дети не будут играть, то мы потеряем целое поколение. Пусть играют на любых стадионах, при любых зрителях или при отсутствии таковых, но при этом они должны перенимать дух спортивного азарта. Остальные вещи должны уходить на второй план», - сказал Игнатьев.