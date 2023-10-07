Черчесов - о работе тренером: «Прошло всего два месяца отдыха, потерпите!»

Экс-наставник венгерского «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов высказался относительного возвращения к тренерской деятельности.

«Пять лет я работал в сборной России, потом два года в «Ференцвароше» - семь лет без отпуска. Прошло всего два месяца отдыха. Потерпите!» - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее в российской прессе появилась информация о том, что Черчесов может занять пост главного тренера московского «Спартака». В настоящий момент «народной командой» руководит испанский специалист Гильермо Абаскаль.

После десяти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.