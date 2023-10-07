Черчесов ответил на вопрос о назначении в «Спартак»

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слухи о возможной работе в столичном «Спартаке».

«До сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему - ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет. Оставьте в покое все команды. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов», - приводятся слова российского специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош».

В настоящий момент пост главного тренера «Спартака» занимает испанец Гильермо Абаскаль. После десяти туров Премьер-лиги «красно-белые» с 16 баллами занимают шестое место.