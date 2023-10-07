Черчесов: «Трансфер в Европу не должен быть самоцелью»

Экс-наставник сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о словах Егора Титов. Бывший полузащитник «Спартака» заявил о необходимости уезжат из РПЛ в другие чемпионаты.

«Трансфер в Европу не должен быть самоцелью. У нас хороший чемпионат, великолепная инфраструктура, где ты можешь прогрессировать. Я бы не был так категоричен, что обязательно нужно уезжать», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований совместным решением ФИФА и УЕФА.