Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Политика Евросоюза точно будет влиять на УЕФА»: Экс-тренер «Ростова» - о допуске юниоров эксклюзив

07 Октября 2023 • 09:45 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» считает предварительными заявления УЕФА о допуске российских юниоров на международную арену.

«УЕФА пока прощупывает почву. Я всё равно не представляю, как наши ребята из основной команды будут спокойно играть в Европе. С нами просто откажутся играть. К сожалению, я думаю, что этот пробный шаг УЕФА провалится. Политика Евросоюза точно будет влиять на УЕФА.

Нам надо искать другие места, где нас ждут и где с нами будут играть. Зачем ждать, когда всё схлынет и нас вернут? Мы же видим, что наша сборная деградирует в отсутствии официальных матчей. Так что нам надо искать другие пути», - сказал Балахнин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Балахнин УЕФА
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.23 в 12:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.65 2.65
Видео
07.10.23 в 14:00
Сочи Сочи
Зенит Зенит
5.80 4.50 1.57
Видео
07.10.23 в 16:30
Балтика Балтика
Оренбург Оренбург
2.55 3.40 2.90
Видео
07.10.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
1.84 3.70 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
11:06 · Россия. Премьер-лига
Дркушич готов сыграть против «Зенита»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Уралом»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Радимов выбрал фаворита в матче «Урал» - «Локомотив»
10:30 · Россия. Премьер-лига
«Наши дети должны играть в любом случае»: Экс-тренер сборной России - о допуске юниоров эксклюзив
10:28 · Россия. Премьер-лига
Черчесов - о работе тренером: «Прошло всего два месяца отдыха, потерпите!»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Трансфер в Европу не должен быть самоцелью»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Пока Акинфеев играет, конкурентов у него не будет»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался об уровне футбола в России
09:17 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, чего ждёт от поединка «Балтика» - «Оренбург»
09:06 · Россия. Премьер-лига
Селюк сделал прогноз на матч «Урал» - «Локомотив»
08:54 · Россия. Премьер-лига
Селюк дал прогноз на матч «Краснодар» - «Ростов»
08:50 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Зенит»: Селюк рассказал, как завершится матч 1
08:35 · Россия. Премьер-лига
Генич сделал прогноз на матч «Зенит» - «Сочи»
08:04 · Россия. Премьер-лига
Промес допустил переход Зиеша в «Спартак»
07:58 · Россия. Премьер-лига
Мележиков высказался о дерби «Спартак» - ЦСКА
Все новости
Рекомендуем