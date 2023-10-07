Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» считает предварительными заявления УЕФА о допуске российских юниоров на международную арену.

«УЕФА пока прощупывает почву. Я всё равно не представляю, как наши ребята из основной команды будут спокойно играть в Европе. С нами просто откажутся играть. К сожалению, я думаю, что этот пробный шаг УЕФА провалится. Политика Евросоюза точно будет влиять на УЕФА.

Нам надо искать другие места, где нас ждут и где с нами будут играть. Зачем ждать, когда всё схлынет и нас вернут? Мы же видим, что наша сборная деградирует в отсутствии официальных матчей. Так что нам надо искать другие пути», - сказал Балахнин.