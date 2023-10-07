«Урал» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В 11-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Урал - Локомотив Москва
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Протокол игры
|5'Дзюба Артём (0:1)
|(1:1) Бегич Сильвие12'
|(2:1) Бикфалви Эрик53'
Помазун Илья•Мамин Артём•Бегич Сильвие• 28'Эмерсон Иллой-Айет•Кулаков Денис•Мишкич Даниэль46' (Бевеев Мингиян (46') •Сиссе Ибраима•Дмитриев Игорь•Юшин Александр46' (Ишков Илья (46') •Гильерме Шеттине 39'60' (Аюпов Тимур (60') •Бикфалви Эрик
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Морозов Евгений•Фассон Лукас•Сильянов Александр•Баринов Дмитрий•Марадишвили Константин•Самошников Илья60' (Пиняев Сергей (60') •Миранчук Антон46' (Глушенков Максим (46') •Тикнизян Наир•Дзюба Артём
07 октября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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