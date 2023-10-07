Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

07 Октября 2023 • 11:30 Комментировать
Урал
2:1
Локомотив Москва
1 2.60 X 3.40 2 2.80
2-й тайм

В 11-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и «Локомотив».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Урал2:1Локомотив Москва
 5'Дзюба Артём (0:1)
(1:1) Бегич Сильвие12' 
(2:1) Бикфалви Эрик53' 
Помазун ИльяМамин АртёмБегич Сильвие  28'Эмерсон Иллой-АйетКулаков ДенисМишкич Даниэль 46' (Бевеев Мингиян ( 46') Сиссе ИбраимаДмитриев ИгорьЮшин Александр 46' (Ишков Илья ( 46') Гильерме Шеттине  39' 60' (Аюпов Тимур ( 60') Бикфалви Эрик
Запасные: Мосин ЕгорЩербицкий ДенисФилипенко ЕгорНейва КристианМалькевич ВладиславИталоКаштанов АлексейСунгатулин ФанильМамин Алексей
Лантратов ИльяНенахов МаксимМорозов ЕвгенийФассон ЛукасСильянов АлександрБаринов ДмитрийМарадишвили КонстантинСамошников Илья 60' (Пиняев Сергей ( 60') Миранчук Антон 46' (Глушенков Максим ( 46') Тикнизян НаирДзюба Артём
Запасные: Гилерме МаринатоПогостнов ЕгорКуликов ДаниилКузьмичёв ИванЩетинин МихаилСулейманов ТимурСарвели ВладиславЖемалетдинов РифатРыбчинский ДмитрийМитай Марио
07 октября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
77 мин
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
1
2.65 3.65 2.65
Видео
07.10.23 в 14:00
Сочи Сочи
Зенит Зенит
5.80 4.50 1.57
Видео
07.10.23 в 16:30
Балтика Балтика
Оренбург Оренбург
2.55 3.40 2.90
Видео
07.10.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
1.84 3.70 4.60
Видео
08.10.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2.90 3.40 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:27 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова: «Уход из «Зенита» не рассматриваем»
13:23 · Россия. Премьер-лига
«Урал» уже обыгрывает «Локомотив» после гола Бикфалви
13:17 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Сочи» абсолютно по праву занимает последнее место»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оставил прогноз на матч «Краснодара» и «Ростова»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Дзюба прервал серию без голов
13:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» не поедет в сборную России
13:00 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» назвал состав на матч против «Сочи»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал победителя матча «Краснодар» - «Ростов»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал точный счёт матча «Балтика» - «Оренбург»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: В этом сезоне у «Спартака» нет стабильности
12:32 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Победой над «Сочи» «Зенит» должен начать навёрстывать упущенное»
12:24 · Россия. Премьер-лига
«Урал» быстро отыгрался в матче с «Локомотивом»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Вагнер Лав: «Жду победы ЦСКА над «Спартаком»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Вагнер Лав: «Никогда не забуду победу над «Спартаком» со счётом 5:1»
Все новости
Рекомендуем