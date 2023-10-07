Тарханов: «Пока Акинфеев играет, конкурентов у него не будет»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о рекорде голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева. 37-летний вратарь провел в рамках Премьер-лиги 550 матчей.

«550 матчей - большое количество. Акинфеев всегда на высоком уровне, он ещё может несколько лет сыграть. Пока он стоит в воротах, конкурентов у него не будет, Акинфеев номер один», - передает слова приводит слова специалиста радио «Движение».

Напомним, что Акинфеев выступает за ЦСКА с января 2003 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024 года. Трансферная стоимость вратаря составляется два миллиона евро.