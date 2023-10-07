Черчесов высказался об уровне футбола в России

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов, последним местом работы которого был венгерский «Ференцварош», поделился мнением об уровне футбола в РПЛ.

«Он не может сохраняться таким, как раньше. Ситуацию надо принимать такой, какая она есть. Нужно максимально использовать ее, включиться в работу, а не плакаться и рассуждать», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские клубы отстранены от участия в еврокубках решением УЕФА.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на первом месте идет «Краснодар», вторую строчку занимают «Крылья Советов», а топ-3 замыкает столичный «Локомотив».