Селюк рассказал, чего ждёт от поединка «Балтика» - «Оренбург»

Калининградская «Балтика» встретится с «Оренбургом» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал свою точку зрения по этому противостоянию.

«Сделал бы такую ставку на этот матч - будет забито меньше трех голов», - передает слова Дмитрия «Спорт КП».

Матч «Балтика» - «Оренбург» состоится на стадионе в Калининграде сегодня, 7 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

По итогам десяти туров чемпионата России хозяева занимают предпоследнее место в турнирной таблице, а гости располагаются на 11-й позиции.