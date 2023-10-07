Селюк сделал прогноз на матч «Урал» - «Локомотив»

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом». Своим мнением по этому противостоянию поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Прогноз на этот матч короткий - обе команды забьют», - передает слова Дмитрия «Спорт КП».

Поединок состоится на стадионе в Екатеринбурге сегодня, 7 октября. Начало запланировано в 12:00 по московскому времени.

В преддверии матча «Урал» с 15 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Железнодорожники» (18) располагаются на третьей строчке.