Селюк дал прогноз на матч «Краснодар» - «Ростов»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался касательно предстоящей встречи «Краснодара» и «Ростова» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Матч непростой для прогноза. По идее «Краснодар» должен побеждать. И еще думаю, что в матче будет назначен пенальти. Но прогноз сделаю такой - обе команды забьют», - цитирует агента «Спорт КП».

Матч состоится в субботу, 7 октября, на стадионе в Краснодаре. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.

После десяти туров «Краснодар» набрал 24 балла и лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ростов» с десятью очками занимает лишь 12-е место.