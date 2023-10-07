«Сочи» - «Зенит»: Селюк рассказал, как завершится матч

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о матче между «Сочи» и петербургским «Зенитом» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» дважды подряд проиграл в чемпионате. Но в Сочи питерцы выиграют. Я бы даже взял фору на победу гостей минус один. «Сочи» плохо выглядит, пока это худшая команда РПЛ», - передает слова футбольного агента «Спорт КП».

Поединок пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи сегодня, 7 октября. Начало запланировано в 14:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи сочинская команда занимает последнее место в турнирной таблице, а петербургский коллектив находится на четвертой позиции.