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Генич сделал прогноз на матч «Зенит» - «Сочи»

07 Октября 2023 • 08:35 Комментировать

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на выезде встретится с «Сочи». Своим мнением по этому поединку поделился комментатор Константин Генич.

«Зенит» сильнее, надо свое реализовывать и спокойно брать 3 очка. Думаю, минимум 2 «Зенит» этому «Сочи» забьет и одержит победу», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи сегодня, 7 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

Перед этим матчем «Зенит» занимает четвертое место, а «Сочи» замыкает турнирную таблицу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Генич Сочи
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