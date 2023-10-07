Промес допустил переход Зиеша в «Спартак»

Лидер атакующей линии московского «Спартака» Квинси Промес дал комментарий касательно возможного перехода марокканца Хакима Зиеша в стан «красно-белых».

«Зиеш в «Спартаке»? Почему нет? Сейчас он в «Галатасарае». Тут я в любом случае могу только желать этого, но подобное зависит от клуба и игрока. Могу сказать точно: Зиеш любит Россию», - цитирует нидерландского легионера пресс-служба «народной команды».

Напомним, что Зиеш перебрался в «Галатасарай» из лондонского «Челси» на правах аренды. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги 30-летний вингер провел два поединка, забил гол и сделал результативную передачу.