Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес допустил переход Зиеша в «Спартак»

07 Октября 2023 • 08:04 Комментировать

Лидер атакующей линии московского «Спартака» Квинси Промес дал комментарий касательно возможного перехода марокканца Хакима Зиеша в стан «красно-белых».

«Зиеш в «Спартаке»? Почему нет? Сейчас он в «Галатасарае». Тут я в любом случае могу только желать этого, но подобное зависит от клуба и игрока. Могу сказать точно: Зиеш любит Россию», - цитирует нидерландского легионера пресс-служба «народной команды».

Напомним, что Зиеш перебрался в «Галатасарай» из лондонского «Челси» на правах аренды. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги 30-летний вингер провел два поединка, забил гол и сделал результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хаким Зиеш Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.23 в 12:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.65 2.65
Видео
07.10.23 в 14:00
Сочи Сочи
Зенит Зенит
5.80 4.50 1.57
Видео
07.10.23 в 16:30
Балтика Балтика
Оренбург Оренбург
2.55 3.40 2.90
Видео
07.10.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
1.84 3.70 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
09:06 · Россия. Премьер-лига
Селюк сделал прогноз на матч «Урал» - «Локомотив»
08:54 · Россия. Премьер-лига
Селюк дал прогноз на матч «Краснодар» - «Ростов»
08:50 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Зенит»: Селюк рассказал, как завершится матч
08:35 · Россия. Премьер-лига
Генич сделал прогноз на матч «Зенит» - «Сочи»
08:04 · Россия. Премьер-лига
Промес допустил переход Зиеша в «Спартак»
07:58 · Россия. Премьер-лига
Мележиков высказался о дерби «Спартак» - ЦСКА
02:02 · Россия. Премьер-лига
​Хаджи сочтёт чудом любую победу «Спартака» в матче с ЦСКА
00:54 · Россия. Премьер-лига
​Спартак – ЦСКА: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 8 октября 2023
06 Октября
23:32 · Россия. Премьер-лига
​Бителло прокомментировал слухи об «Арсенале» и «Монако»
22:50 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов оценил проблемы ЦСКА и «Спартака» накануне дерби
22:29 · Россия. Премьер-лига
​Колыванов дал прогноз на счёт матча «Спартак» - ЦСКА
21:45 · Россия. Премьер-лига
​У Абаскаля нет проблем с раздевалкой в «Спартаке»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Болельщик «Спартака» Кузьмич рассказал, почему Абаскаль загубил Соболева
21:05 · Россия. Премьер-лига
​Лещук: «Думаю, Захарян по нам скучает» 1
20:37 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин дал прогноз на точный счёт матча «Урал» - «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем