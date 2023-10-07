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Мележиков высказался о дерби «Спартак» - ЦСКА

07 Октября 2023 • 07:58 Комментировать

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Евгений Мележиков пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка 11-го тура Премьер-лиги против ЦСКА.

«Опираться нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую работу. На кого теперь сделает ставку Гильермо, я не знаю. Перед матчем у меня тревожные чувства», - передают слова Мележикова «Известия».

Столичное дерби между спартаковцами и «армейцами» состоится завтра, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева находятся на шестом месте в таблице, а гости занимают седьмую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Мележиков
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