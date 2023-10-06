Болельщик «Спартака» Кузьмич рассказал, почему Абаскаль загубил Соболева

В преддверии центрального матча одиннадцатого тура между московским «Спартаком» и ЦСКА болельщик «красно-белых» Кузьмич в социальных сетях поделился мнением касательно того, как Абаскаль загубил Александра Соболева.

«Пока этот сезон справедливо можно назвать худшим у Александра Соболева. Форвард много оттягивается назад и участвует в розыгрыше мяча, зачастую оставляя штрафную площадку противника пустой, и партнерам банально некому делать подачи и прострелы. Плюс весь прием - спиной к чужим воротам

В этом сезоне в РПЛ за 9 матчей у Соболева:

- ноль голов из штрафной площадки;

- 1 гол с игры за 9 матчей;

- 22 удара по воротам (2.44 за матч);

- 6 ударов головой;

- 9 ударов в створ (1 за матч);

- 1.75 ожидаемых гола (без учета пенальти)»

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье, 8 октября 2023 года, стартовый свисток будет дан в 19:00 по московскому времени. За прямой трансляцией матча вы можете следить на нашем сайте.