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Биджиев: «Абаскалю перед дерби с ЦСКА опять придётся поломать голову под составом» эксклюзив

07 Октября 2023 • 09:00 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от московского дерби в 11-м туре чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

- Прежде всего, это одно из старейших дерби в нашей стране. В принципе, не так важно, кто находится на каком месте и в каком состоянии. Ну а тем более у команд сейчас одинаковое количество очков, и матч имеет большое значение с точки зрения распределения мест в турнирной таблице. Игры между «Спартаком» и ЦСКА всегда стоят особняком. У них огромное число болельщиков, огромный ажиотаж. Естественно, матч получится боевой. «Армейцы» начали чемпионат достаточно неплохо, если не считать поражение в первом туре от «Урала». Но потом у них случилась затяжная серия из ничьих, и только в последнем туре ЦСКА одержал минимальную победу над «Балтикой».

Что касается «Спартака», то он не может пока стабилизировать свою игру и чередует хорошие матчи с достаточно сокрушительными поражениями. Я думаю, психологическое преимущество будет на стороне «армейцев». Всё-таки они провели последний отрезок в чемпионате без проигрышей. А «Спартак» после чувствительных поражений однозначно будет не в лучшем настроении. Плюс опять Абаскалю придётся поломать голову над стартовым составом. На мой взгляд, у «армейцев» больше шансов на победу в этом матче.

- Находится ли Абаскаль под риском скорой отставки?

- Знаете, каждый тренер, как только он подписывает контракт с клубом, попадает под риск отставки. Если так взять, результаты последних матчей «Спартака» не вселяют оптимизма, и Абаскаль наверняка сам прекрасно всё понимает.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ Гильермо Абаскаль
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