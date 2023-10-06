​Булыкин дал прогноз на точный счёт матча «Урал» - «Локомотив»

Программу 11-го тура Российской премьер-лиги в субботу будет открывать матч между «Уралом» и «Локомотивом». Бывший игрок московской команды Дмитрий Булыкин дал прогноз на этот поединок.

«Локомотиву» будет тяжело в матче с «Уралом», но они понимают свою задачу – им нужно бороться за чемпионство», - цитирует Булыкина Metaratings.

«Думаю, это будет результативный матч? и «Локомотив» победит со счетом 2:1», – сказал экс-футболист «железнодорожников».

После десяти туров «Локомотив» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на шесть зачётных баллов.

Матч между «Уралом» и «Локомотивом» стартует 7 октября в 12:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.