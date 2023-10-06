Тарханов: «Урал» на даст возможности «Локомотиву» разыграться»

Бывший наставник «Урала» Алекандр Тарханов назвал ключевые задачи екатеринбургского клуба в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Дома «Урал» будет действовать активно, прессинговать и не давать возможности «Локомотиву» разыграться. В первую очередь, не позволять «железнодорожникам» проводить контратаки. Естественно, постараются закрыть Дзюбу», – приводит слова специалиста Vprognoze.ru. Также Тарханов отметил, что все команды РПЛ испытывают проблемы на поле екатеринбуржцев.

Матч 11-го тура Премьер-лиги пройдёт на «Екатеринбург Арене» в субботу, 7 октября. «Урал» находится на восьмом месте в турнирной таблице.