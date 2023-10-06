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Колосков: «Нет ничего удивительного в том, что «Крылья Советов» на втором месте»

06 Октября 2023 • 18:48 Комментировать
Пари НН
...
Крылья Советов
1 3.00 X 3.30 2 2.50
08.10 14:00

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил игру самарских «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Нет ничего удивительного в том, что «Крылья» сейчас занимают второе место в РПЛ. Почитайте мои предыдущие интервью, где я говорил, что эта команда играет в современный футбол, радует глаз. Сейчас они нашли баланс», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». Колосков отметил, что ему приятно наблюдать за игрой «Крыльев», выразив мнение, что клуб займёт место в топ-3.

Напомним, что после десяти туров РПЛ подопечные Игоря Осинькина находятся на втором месте в турнирной таблице с 21 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Вячеслав Колосков
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