Деменко оценил предстоящий матч «Краснодара» и «Ростова»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко оценил предстоящий матч «быков» в 11-м туре Российской премьер-лиги против «Ростова».

«Краснодар» идёт на первом месте в турнирной таблице, но «Ростов» может преподнести сюрприз. «Ростов» определённо хочет преподнести подарок Карпину в виде победы в этом матче, но поскольку «Краснодар» играет дома, то «быки» могут продолжить победное шествие», — приводит слова эксперта издание «РБ Спорт». По мнению Деменко, «жёлто-синим» будет тяжело в гостевом поединке, отметив при этом доверие футболистов «Ростова» к главному тренеру Валерию Карпину.

Одна из важнейших встреч 11-го тура РПЛ пройдёт на стадионе «быков» в субботу, 7 октября. После 10 матчей с 24 очками «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата.