Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Урала».

«У «Локо» был небольшой спад, когда команда вырывала ничьи и победы на последних минутах, но сейчас ребятам главное перетерпеть и дальше двигаться к своей цели. Парни обыграли «Зенит» — это тоже хороший показатель. Перед началом сезона я ждал от команды хорошей игры из-за успеха во второй части сезона в прошлом году. Да, старт не совсем удался, но трансферы осуществили хорошие, в команде много российских футболистов, а это радует. Во многих командах всего по два-три россиянина. Думаю, остальные клубы в этом должны брать с «Локо» пример и доверять своим парням, а не иностранцам», — сказал Булыкин.