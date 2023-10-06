Деменко: «Карпину доверяют в «Ростове»

Бывший игрок «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о моральном состоянии в раздевалке «Ростова».

«Валерию Георгиевичу доверяют в «Ростове». Не думаю, что футболисты «Ростова» хотят ухода Карпина», — приводит слова экс-футболиста клубов РПЛ издание «РБ Спорт». Также Деменко отметил, что «жёлто-синим» будет тяжело в предстоящем матче 11-го тура Премьер-лиги против «Краснодара».

После трети сезона чемпионата России «Ростов» находится на 12-м месте в турнирной таблице с десятью очками.