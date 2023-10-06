Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Урала».

«Все разговоры о кризисе «Локомотива» я считаю несостоятельными. На фоне второй части прошлого сезона, когда команда поймала кураж, футболисты стали спотыкаться. Сейчас команда идёт наверх и по праву занимает третье место. При этом я не стал бы сейчас говорить, что у нас есть какие-то безоговорочные лидеры. К нашему огромному удовлетворению таких команд нет. «Локо» становится сильнее, но пока он находится на стадии стабилизации своего состояния, постепенно появляется уверенность. Галактионов сейчас вдыхает жизнь в людей, которых некоторое время назад мы считали безнадёжными помощниками. Он создаёт конкуренцию, а это положительно сказывается на форме и психологическом состоянии игроков. Ещё непонятно, нужен им Дзюба или нет. Он сейчас определяется со своим статусом в этой команде, но в то же время его уже заменяют на Сулейманова. Команда в целом идёт в гору, но своего пика пока не достигла. Думаю, Галактионов выбрал верный путь», — сказал Игнатьев.