Бывший защитник «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о работе главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Только практика может проверить, в какой ситуации Игорь сможет себя проявить. Если окунуться буквально на год назад, тогда «Крылья Советов» вообще могли вылететь из Премьер-лиги, и только за счёт стыковых матчей команда осталась в РПЛ. В новом сезоне игроки сыгрались за лето, было пополнение молодёжи. Ребята понимают задумки тренера и идут сейчас на высоком месте в чемпионате России, и это без огромных вложений. То, что Осенькин сейчас творит с «Крыльями Советов», это дорогого стоит.

Вы сами понимаете, когда тренер приходит в большой клуб, нужен авторитет, мотивация, чтобы тренер достучался до игроков. Когда футболист уже сформировался, то к нему уже подход нужен особый. Посмотрим, что будет дальше, но пока Осинькину и «Крыльям Советов» нужно пару сезонов показывать стабильный футбол, чтобы тренером начали интересоваться российские топ-клубы», — сказал Деменко.

«Крылья Советов» после 10 туров набрали 21 очко и расположились на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.