Агент: «Думаю, Тормена станет лидером «Краснодара»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, высказался об адаптации своего клиента в кубанском клубе.

«С каждой игрой Витор становится все лучше и сильнее. Он отлично освоился в команде и в Краснодаре, это прекрасный город. В будущем, думаю, он станет лидером «Краснодара», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Тормена пополнил состав «быков» минувшим летом. На счету бразильца семь матчей за «Краснодар» во всех турнирах.

В 11-м туре чемпионата России подопечные Владимира Ивича примут на своем поле «Ростов». Игра состоится 7 октября. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск.