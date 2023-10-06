Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Урала».

«Сейчас «Локомотив» участвует в борьбе за чемпионство. Слабых команд в лиге нет, каждая может преподнести сюрприз. «Локомотив» показывает нормальную игру и набирает очки. Волноваться не стоит. В прошлом сезоне была другая ситуация, тогда клуб догонял лидеров. Сейчас на «Локо» настраиваются как на команду, которая борется за чемпионство. Психологически тяжело, когда ты находишься в верхней части турнирной таблицы и рискуешь потерять позиции.

Изидор? Без него команда справляется неплохо, он и в «Локо» в основном выходил на замену. Время покажет, правильно его отдали в аренду или нет», — сказал Сенников.

Матч 11-го тура РПЛ «Урал» - «Локомотив» состоится 7 октября и начнется в 12:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.