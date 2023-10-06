Вахания: «Нет такого, что конкретно «Зениту» хочется забить»

Защитник «Ростова» Илья Вахания, являющийся воспитанником «Зенита», признался, что на очное противостояние с петербургской командой он по-особенному настраиваться не будет.

«Нет такого, что конкретно «Зениту» хочется забить. Приятно было бы вернуться или просто поиграть с ними. А так хотел бы забивать в каждом матче и приносить пользу команде», — цитирует Ваханию Sport24.

В текущем сезоне 22-летний Вахания провёл за «Ростов» 10 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

После 10 туров РПЛ «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч южане проведут завтра, 7 октября, против «Краснодара». Начало — в 19:00 по московскому времени.