Агент: «Кордоба — кандидат в сборную Колумбии, он проводит отличный сезон в «Краснодаре»

Хосе Родригес Бастер, агент форварда «Краснодара» Джона Кордобы, высказался о том, что его клиент не был вызван в сборную Колумбии на предстоящие матчи.

«В Колумбии следят за игрой Кордобы. Джон — кандидат в сборную. Он проводит отличный сезон и является одним из ключевых игроков «Краснодара», — цитирует агента Metaratings.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провел 14 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Стоит сказать, что в сентябре Кордоба впервые с 2020 года попал в заявку сборной Колумбии. При этом футболист пока не дебютировал за свою национальную команду.