Президент «Урала» Иванов: «Надеемся, что после паузы на сборные Газинский сможет играть»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, когда стоит ожидать возвращения на поле полузащитника Юрия Газинского, который сейчас восстанавливается после травмы, полученной ещё в матче 23-го тура прошлого розыгрыша РПЛ против ЦСКА.

«Юра работает в общей группе. Надеемся, что после паузы на сборные сможет играть», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 34-летний Газинский пока не провёл ни одного официального матча. В прошлом розыгрыше чемпионата России на счету полузащитника три гола и две результативные передачи в 14 встречах за «Урал».

В ближайшем 11-м туре РПЛ «Урал» встретится с «Локомотивом». Этот матч состоится завтра, 7 октября, и начнётся он в 12:00 по московскому времени.