Шатов — об игре за «Анжи»: «Мне имена Это’О и Роберто Карлоса назвали, я уже сидел с чувством, что чемоданы собираю»

Бывший полузащитник «Анжи» Олег Шатов заявил, что не жалеет о своём переходе в махачкалинский клуб из «Урала» зимой 2012 года.

«Приехал в офис «Урала», там представитель их говорит: «Мы готовы, у нас амбициозный проект, на тебя рассчитывает главный тренер». Мне имена Это’О и Роберто Карлоса назвали, я уже сидел с чувством, что чемоданы собираю. Те полтора года были самыми крутыми», — сказал Шатов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Шатов покинул «Анжи» летом 2013 года, перебравшись в «Зенит». В составе махачкалинской команды футболист успел провести в общей сложности 51 матч, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.