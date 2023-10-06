Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление в чемпионате России «Краснодара» и сравнил его московскими «Спартаком» и «Динамо».

- «Краснодар» выделяется чем? Если взять «Динамо», там половина людей в защите непонятных. В «Спартаке», в ЦСКА – тоже. А у «Краснодара» игроки, может, и не особо сильные, но нет там откровенно слабых, которых непонятно за что пригласили. У них есть определённый уровень. Да, звёзд с неба они не хватают, но во всей лиге это самая сбалансированная команда без серьёзных провалов. А с московскими клубами просто беда! Смотришь, какие в «Спартаке» и «Динамо» иностранцы играют, и грустно становится. Легионер должен быть на три головы выше нашего футболиста, иначе зачем его приглашать?

Я думал, что Кайо можно обучить, но он оказался необучаемый, поэтому его теперь не ставят играть. Сафонов начал проявлять себя стабильно, перестал ошибаться и играть на публику. И фарт сопутствует «Краснодару»: где-то пенальти забили, где-то по «вне игры» спорно, где-то автогол у соперника. «Крылья Советов» когда-то дадут сбой, молодёжь или форму потеряет, или зазнается, или ещё что-то. Самое интересное, как отреагирует «Краснодар», когда у него тоже будет спад. Не дай бог, ещё пойдут травмы.

Раньше «Краснодар» выделялся симпатичной игрой с держанием мяча и короткими передачами. Сейчас он ничем таким не выделяются, нет у него таких исполнителей. Зато в обороне «Краснодар» теперь солидно выглядит, ничего не привозит себе. Как говорится, впереди обязательно момент будет, главное сыграть на ноль сзади. А если «Краснодар» ещё и прибавлять будет, то вообще здорово.