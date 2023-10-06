Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «В отличие от «Спартака» и «Динамо», у «Краснодара» не играют слабые легионеры» эксклюзив

06 Октября 2023 • 15:16 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление в чемпионате России «Краснодара» и сравнил его московскими «Спартаком» и «Динамо».

- «Краснодар» выделяется чем? Если взять «Динамо», там половина людей в защите непонятных. В «Спартаке», в ЦСКА – тоже. А у «Краснодара» игроки, может, и не особо сильные, но нет там откровенно слабых, которых непонятно за что пригласили. У них есть определённый уровень. Да, звёзд с неба они не хватают, но во всей лиге это самая сбалансированная команда без серьёзных провалов. А с московскими клубами просто беда! Смотришь, какие в «Спартаке» и «Динамо» иностранцы играют, и грустно становится. Легионер должен быть на три головы выше нашего футболиста, иначе зачем его приглашать?

Я думал, что Кайо можно обучить, но он оказался необучаемый, поэтому его теперь не ставят играть. Сафонов начал проявлять себя стабильно, перестал ошибаться и играть на публику. И фарт сопутствует «Краснодару»: где-то пенальти забили, где-то по «вне игры» спорно, где-то автогол у соперника. «Крылья Советов» когда-то дадут сбой, молодёжь или форму потеряет, или зазнается, или ещё что-то. Самое интересное, как отреагирует «Краснодар», когда у него тоже будет спад. Не дай бог, ещё пойдут травмы.

Раньше «Краснодар» выделялся симпатичной игрой с держанием мяча и короткими передачами. Сейчас он ничем таким не выделяются, нет у него таких исполнителей. Зато в обороне «Краснодар» теперь солидно выглядит, ничего не привозит себе. Как говорится, впереди обязательно момент будет, главное сыграть на ноль сзади. А если «Краснодар» ещё и прибавлять будет, то вообще здорово.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Динамо Москва Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.23 в 12:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.65 2.65
Видео
07.10.23 в 14:00
Сочи Сочи
Зенит Зенит
5.80 4.50 1.57
Видео
07.10.23 в 16:30
Балтика Балтика
Оренбург Оренбург
2.55 3.40 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Октября
15:36 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Надеемся, что после паузы на сборные Газинский сможет играть»
15:35 · Россия. Премьер-лига
«Время Абаскаля в «Спартаке» подошло к концу» — Камоцци
15:21 · Россия. Премьер-лига
Шатов — об игре за «Анжи»: «Мне имена Это’О и Роберто Карлоса назвали, я уже сидел с чувством, что чемоданы собираю»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Вахания признался, что ему нравится подход Карпина к работе
15:04 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Если «Зенит» не обыграет «Сочи», то его больше нельзя будет называть главным претендентом на чемпионство»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Жирков выделил фаворита в дерби «Спартак» - ЦСКА
14:49 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Игроки «Спартака» будут биться не за Абаскаля, а за честь клуба»
14:35 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о возвращении Тавареша в Москву
14:07 · Россия. Премьер-лига
​Алдонин высказался о возможном увольнении Абаскаля
14:05 · Россия. Премьер-лига
Луценко: «Россия - футбольная страна с большими проблемами» эксклюзив
14:03 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «И «Спартак», и ЦСКА пока находятся не в оптимальном состоянии»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Быстров — о Карпине и Черчесове: «Один из них точно готов побежать в «Спартак»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Луценко сделал выбор между Месси и Роналду эксклюзив
13:47 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна признался, что хотел бы видеть в России столько же парагвайцев, сколько бразильцев в «Зените»
13:35 · Россия. Премьер-лига
«Холанн и Мбаппе - два демона»: Луценко - о лучших игроках сезона эксклюзив
Все новости
Рекомендуем