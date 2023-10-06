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Вахания признался, что ему нравится подход Карпина к работе

06 Октября 2023 • 15:15 Комментировать
Краснодар
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Ростов
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07.10 19:00

Крайний защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о главном тренере команды Валерии Карпине.

«Нравится подход Карпина к работе: постоянные шутки, стебы. При этом скажет все прямо в лицо. В этом плане удобно, комфортно и классно. Но пока надо мной не подшучивал, ха-ха», — приводит слова футболиста Sport24.

В текущем сезоне 22-летний защитник принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив два ассиста.

После десяти туров «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать всего десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Илья Вахания
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